طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

وجه عصام الحضرى حارس مرمى مصر الأسطوري، رسالة إلى إبراهيم سعيد بعد إعلانه عن تدهور الحالة الصحية لوالدته.



وغرد عصام الحضرى خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " ربنا يشفيها و يتم شفاها على خير ، اتصدق بنية الشفا يا ابراهيم وربنا يتقبل ويعافيها".



وكان إبراهيم سعيد قد غرد يطلب الدعاء لوالدته : "ممكن دعواتكم لأمي يخفف عنها عشان حالتها مش مستقرة وكل يوم اصعب من اللي قبله ربي احفظها واشفي جميع مرضانا فترة صعبة يارب تعدي علي خير باذن الله" .