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أخبار البلد

طائرة مصر للطيران الثالثة من صفقة إيرباص تصل القاهرة خلال ساعات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:53 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A220
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نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القليلة المقبلة، الطائرة الثالثة لمصر للطيران من طراز إيرباص  A220-300، قادمة من مدينة كيبيك بكندا، لتنضم لأسطول الشركة الوطنية ضمن صفقة 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 202‪0.

قالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفدا من الشركة والذي يضم عددا من المهندسين والفنيين، تسلم الطائرة في مصنع ميرابيل بكندا، وأنهى كافة إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص بكندا ، ووصولها إلي مطار القاهرة الأسبوع المقبل.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدًا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدًا في  درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. 

كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G  إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجمًا، وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

جدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران الحالي يضم 15طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول 11 طائرة أخرى من طراز A220 بالإضافة إلى 15 طائرة جديدة من طراز A320neo خلال الفترة المقبلة.
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