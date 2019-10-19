وزير مالية ألمانيا يطالب بمنع إطلاق عملة Facebook المشفرة

ضاعف وزير المالية الألماني أولاف شولز "Olaf Scholz"، أمس، انتقاده لخطط شركة فيسبوك لإطلاق عملتها المشفرة ليبرا Libra، وقال: "إنه يجب منع إنشاء عملة عالمية جديدة"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".





وأشار شولز، متحدثًا إلى الصحفيين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى قلقه المتزايد بشأن هذه “العملات المستقرة” والمخاطر الدولية المحتملة التي تشكلها.





وقال المسؤول الألماني: إنه "يشك بشدة" في خطط Facebook، مضيفًا: "سوف نراقب الوضع بعناية بكل الوسائل المتاحة لنا، أنا لا أؤيد النجاح في إنشاء مثل هذه العملة العالمية لأن هذه مسؤولية الدول الديمقراطية ".





وأصدرت مجموعة الدول السبع الغنية يوم الخميس، تقريرًا جديدًا بحجة أنه لا ينبغي السماح لهذه العملات الرقمية بالعمل حتى يتم معالجة المخاطر الدولية العميقة التي تشكلها.





وقالت مجموعة عمل من المجموعة السبع أن "العملات المستقرة" (وهي العملات الرقمية التي تدعمها عادة الأموال التقليدية وغيرها من الأصول)، يمكن أن تهدد النظام النقدي العالمي والاستقرار المالي، حيث لا تزال التكنولوجيا الناشئة في الغالب غير خاضعة للرقابة.





وفي الوقت نفسه، قال شولز: "إنه من الواضح أن هناك حاجة إلى بعض التغييرات في القطاع المالي"، وأضاف: "هناك حاجة للإصلاح" مشيرًا إلى أن عمليات الدفع التي تجري عبر الحدود على وجه الخصوص يجب أن تصبح أسرع وأرخص، ولكن دون تعريض استقلالية الدول للخطر".



