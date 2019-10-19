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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين ليستر وبيرنلي بالدوري الإنجليزي |فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:04 م
جيمي فاردي لاعب ليستر
جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة ليستر سيتي وبيرنلي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم بيرنلي عن طريق كريس وود في الدقيقة 26، بينما تعادل ليستر سيتي عن طريق مهاجمه جيمي فاردي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

ويسعى ليستر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الثعالب.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز السابع بـ 13 نقطة.
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