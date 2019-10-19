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رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحقق فوزا صعبا على نيوكاسل ويقفز للمركز الثالث

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:02 م
تشيلسي
تشيلسي
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إسماعيل محمود
حقق تشيلسي ، فوزًا صعبًا على ضيفه نادي نيوكاسل يونايتد ، بانتصاره عليه بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

سيطر تشيلسي على أحداث النصف الأول من المباراة ، وسدد لاعبوه 5 كرات منها كرتين على مرمى دوبرفكا حارس مرمى نيوكاسل ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 70 % ، مقابل 30 % للاعبي نيوكاسل ، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول ، إصابة اللاعب روس باركلي ،ليعوضه فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بالكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط تشيلسي ، واستمر تألق دوبرفكا ، لكن ماركوس ألونسو أبى أن تستمر النتيجة بالتعادل ، ففي الدقيقة 73 ، مرر له المتألق هودسون أودوي الكرة في منطقة الجزاء ، ليقابل ألونسو تمريرته بتسديدة قوية ، لتسكن شباك نيوكاسل ، معلنًا عن هدف الانتصار لفريقه .

وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد نادي تشيلسي للنقطة 17 في المركز الثالث ، بينما توقف رصيد نادي نيوكاسل عند النقطة 8 في المركز الثامن عشر
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