الكنيسة تطرح سلسلة جديدة بعنوان البابا والشباب

يعرض المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على قناته على اليوتيوب سلسلة جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "البابا والشباب".



وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حلقات السلسلة الجديدة ترصد تفاعلات أبناء الكنيسة من الشباب مع قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال زياراته الرعوية بكنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر.



وأوضح متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن أولى حلقات "البابا والشباب" تأتي من لقاء قداسة البابا بشباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا والذي عقد الأسبوع الماضي ضمن زيارة قداسته الرعوية للإيبارشية.