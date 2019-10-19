هبوط اضطرارى.. مسافر روسي يحاول فتح باب الطائرة على ارتفاع 33 ألف قدم .. فيديو

اقدم الركاب على الإمساك بأحد المسافرين على متن طائرة مقلعة وهو في حالة سكر، حيث قاموا بلفه بشريط لاصق عندما حاول فتح باب الطائرة المزدحمة وهي تحلق 33 ألف قدم خلال تحليق الطائر إلى تايلاند.





وتمكن أفراد طاقم الطائرة والسائحون من باحتجاز مسافر روسي مثير للشغب في ممر جانبي بالطائرة ، قبل أن تهبط الطائرة من اضطراريًا في أوزبكستان ، ليتم تسليم المسافر المشاغب إلى الشرطة.





والغريب في الأمر بأن هذه الواقعة لم تكن الوحيد على متن الطائرة التي وصفت بطيران من الجحيم، حيث وقع حادثان أمنيان آخران بمجرد أن أقلعت الطائرة مرة أخرى إلى فوكيت، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".





ويتمثل الحادث الثاني في وقوع خلاف حاد بين اثنين من الركاب "في حالة سكر" على متن رحلة خالية من الكحول من موسكو، ليؤدي هذه حادث إلى فصل القسري للراكبين.





وخلال لحظات من الحادث الثاني أصر رجل على انتهاك القانون عبر التدخين في المرحاض ، مما أدى إلى تسليمه إلى الشرطة التايلندية عندما وصلت طائرة Nordwind Airline Boeing 777 إلى الجزيرة التايلاندية.



