السيسى وبوتين يترأسان قمة روسيا - إفريقيا بـ سوتشى.. الرئيس: تجسد روابط الصداقة التاريخية.. رؤساء دول القارة السمراء وممثلو الشركات التجارية الدولية يشاركون فى المنتدى الاقتصادى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : « إن قمة روسيا-أفريقيا التى تعقد بمدينة سوتشى 24 أكتوبر الجاري، تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية».



وأكد السيسي، فى كلمة ترحيبية نشرها الموقع الرسمى للقمة باعتباره رئيسًا للاتحاد الأفريقي أن هذه القمة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى من نوعها فى توقيت يشهد تحولات عالمية ودولية كبرى، حيث تهدف هذه القمة إلى تدشين إطار متكامل لدفع العلاقات الروسية الأفريقية إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك فى مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب.



وأوضح الرئيس، أن الدول الأفريقية وروسيا تنطلق من أرضية مشتركة فى العمل الدولى، ترتكز على مبادئ احترام قواعد القانون الدولى، والمساواة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتأكيد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف كما تأتى وفق رؤية متشابهة للجانبين لمواجهة التحديات الدولية الجديدة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، والتراجع فى معدلات النمو، إلى جانب قناعة راسخة لدى الجانبين بأهمية العمل على تعزيز التبادل التجارى، ودعم الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق الأمن والسلام والتنمية للشعوب فى القارة الأفريقية وروسيا.



وأكد الرئيس السيسي، أن الدول الأفريقية تتمتع بإمكانات وقدرات هائلة تؤهلها حال توظيفها على الوجه الأمثل لتكون فى مصاف القوى الاقتصادية الصاعدة. فقد حققت دول القارة نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وقضايا الحوكمة، وقد نجحت أفريقيا فى تحقيق معدلات نمو متزايدة على مدار العقد الماضى وصلت إلى حوالى 3.55 فى عام 2018.



واتصالًا بالجهود التى تبذلها الدول الأفريقية، قال السيسي، إن قمة الاتحاد الأفريقى بالنيجر فى يوليو 2019 شهدت دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ، وكذلك إطلاق أدواتها التنفيذية، وتعتبر هذه الاتفاقية أحد الأهداف الأساسية بأجندة التنمية الأفريقية 2063، والتى تهدف إلى دفع جهود الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى الأفريقى، بما يسهم فى تلبية تطلعات الشعوب الأفريقية فى تحقيق الرخاء والعيش الكريم.



وأضاف الرئيس، أن هذه النجاحات تفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين الدول الأفريقية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما تؤكد على عزم الحكومات الأفريقية وشعوبها على التعاون مع مختلف الشركاء بهدف تحقيق المكاسب والمنفعة المشتركة.



وفى هذا الإطار، قال الرئيس السيسى إننا نتطلع إلى أن تسهم قمة أفريقيا / روسيا فى بدء علاقة استراتيجية بناءة ترتكز على التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات بما يسهم فى تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الأفريقية والشعب الروسى الصديق.



قضايا الأجندة الدولية



وستجري قمة "روسيا - أفريقيا" في المركز الاعلامي الرئيسي للحديقة الاولمبية بمدينة سوتشي ، يومى 23 و 24 أكتوبر الجارى برئاسة مشتركة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد الافريقي ،ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين .



وتعد قمة "روسيا – افريقيا " هي اول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الافريقية ،حيث وُجهت الدعوات للمشاركة فيها الى رؤساء كل دول القارة الافريقية، وكذلك الى القائمين على كبريات الاتحادات والمؤسسات الاقليمية .



ومن المقرر ان تُناقش في الجلسات العامة للقمة مجموعة واسعة من قضايا الاجندة الدولية، ويجري "ضبط الساعة" بشأن القضايا الملحة التي تمثل اهتماما بالغا بالنسبة لروسيا والدول الافريقية.



وسيولي المشاركون في القمة اهتماما خاصا بحالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الافريقية وتطوير الصلات بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية والثقافية وغيرها بالتركيز على البحث عن طرق كفلية بالتنمية المتسارعة والنظامية لشتى انواع التعاون الروسي الافريقي.



ومن المقرر ان يجري في القمة تبادل متعمق بالآراء بشأن وضع اجراءات متفق عليها في مجال مواجهة الارهاب والجريمة العابرة للقارات والتحديات والمخاطر الاخري التي تهدد الامن الاقليمي والعالمي .



المنتدى الاقتصادى روسيا – إفريقيا



وسيجري في سوتشي على هامش قمة "روسيا – افريقيا"، المنتدى الاقتصادي "روسيا – افريقيا" ، حيث سيشارك في المنتدى رؤساء الدول الافريقية، وممثلو الشركات التجارية الروسية والافريقية والدولية ومؤسسات القطاع العام، وكذلك ممثلو الاتحادات التكاملية للقارة الافريقية.



وسيصبح إجراء المنتدى خطوة استراتيجية هامة على طريق توفير ظروف ملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا الاتحادية والبلدان الافريقية، كما سيتيح المنتدى فرصة ملائمة لتنويع اشكال واتجاهات التعاون الروسي الافريقي.



ومن المتوقع ان يسفر المنتدى عن توقيع مجموعة مهمة من الاتفاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



وسيتحدث الرئيسان السيسى وبوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي "روسيا وأفريقيا: الكشف عن إمكانات التعاون "، والتى ستعقد يوم 23 أكتوبر الجارى ، وسيشرف على الحدث الرئيسي للمنتدى الروسي الإفريقي إيرينا أبراموفا ، مديرة معهد الدراسات الأفريقية في أكاديمية العلوم الروسية وعضو مراسل في الأكاديمية الروسية علوم.



وستوفر الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا مناقشة مفصلة لنقاط النمو المحتملة في التعاون بين روسيا والبلدان الأفريقية، حيث سيشارك قادة الدولة والمتحدثين البارزين في أحداث برنامج الأعمال مرة أخرى ، وهذا يؤكد على أهمية تعزيز التعاون في جميع المجالات والمصلحة المشتركة في حوار مثمر.



وسيتم عقد أكثر من 30 حدثًا تجاريًا على هامش المنتدى الاقتصادي بين روسيا وإفريقيا.



معرض المنتدى الاقتصادى



وسيقام في إطار المنتدى معرض للشركاء ومعروضاتهم ، حيث إن معرض المنتدى الاقتصادي "روسيا - افريقيا" هو ساحة رئيسية لعرض ما حققته البلدان المشاركة من المنجزات وعرضا لقدراتها الاقتصادية والعلمية والبيئية والثقافية.



وسيعرض المشاركون في المعرض عددا من المشاريع، والتقنيات المتقدمة في عدد من القطاعات، منها التعدين، والكيمياء، والطاقة، والزراعة، والنقل، والصحة العامة، والمجمع الصناعي الحربي، وكذلك في قطاعات واعدة اخرى كفيلة بتنمية القطاع الاستثماري والصادرات في العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الافريقية.



مركز الميديا الرئيسي



ينظم المنتدى الاقتصادي "روسيا-أفريقيا" مركز الميديا الرئيسي في الحديقة الأولمبية بمدينة سوتشي، وهى تعد احدى منشآت الألعاب الأولمبية في سوتشي عام 2014؛ وشهد انعقاد أضخم الفعاليات الروسية والدولية-منتدى الاستثمار الروسي، مهرجان الشباب والطلاب الدولي التاسع عشر، منتدى التكنولوجيا المالية الابتكارية.

