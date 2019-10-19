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منوعات

أغنى ممثلة في العالم تستعد لـ الزواج في حفل أسطوري .. صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تستعد " جينيفر لورانس" التي تعد اغنى ممثلة امريكية بالعالم لعقد قرانها على "كوك ماروني" الذي عمل بأحد أشهر المعارض الفنية واللوح بمدينة نيويورك، وسط احتفالات فخمة ، حيث يقتصر فرحهما على قائمة من الضيوف المشاهير أبرزهم، كريس جينر، أديل، كاميرون دياز وبينجي مادن.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أضاءت الألعاب النارية سماء جزيرة روز، في نيوبورت بولاية رود آيلاند ليلة الجمعة، حيث أقام الزوجان السعيدان بروفا عشاء لحفل زفافهما.

فيما أقيم العشاء الاحتفالي تحت مظلة بيضاء أنيقة، يشاع أنه تم إعدادها شخصيًا من قبل أحد أفضل الخيام على الساحل الشرقي.

وفي صباح يوم السبت ، كانت الاستعدادات لحفل الزفاف والاستقبال جارية في قلعة بيلكور في نيوبورك ، حيث قام العمال بتفريغ الأخشاب وقطع اللحوم الكبيرة التي أشارت إلى وجود اعمال شواء بحفل الزفاف المنتظر.
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