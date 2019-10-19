فاروق الباز: مصر مفتاح أفريقيا.. وهناك دعم قوى من دول القارة لمصر

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، إن حتشبسوت تحدثت عن بعثة دبلوماسية لاثيوبيا، الأمر الذي يدل على مكانة مصر فى الشمال الشرقي لأفريقيا، فضلا عن اعتبارها مفتاح أفريقيا.





جاء ذلك خلال احتفال مؤسسة الحلم الأفريقي 2063، بشأن إطلاق اسم الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا، على كويكب مكتشف حديثا وذلك تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.





وتابع "الباز" أن أفريقيا هى منبع مصر وبالتالى وجب علينا تبادل المحبة مع البعض، فضلاً عن دعم الدول الإفريقية، قائلاً: "إن مصر بحكم موقعها، فإنه ستدعم إثيوبيا وستقول على العين والراس بناء سد ليس ذلك فقط ولكننا نحن نبنى السد حيث إن مصر تربطها روابط الأخوة مع الدول الأفريقية".







