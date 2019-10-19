Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم كتالونيا يدعو لمحادثات مع مدريد في أعقاب اشتباكات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:41 م
احتجاجات كتالونيا
احتجاجات كتالونيا
Advertisements
رويترز
دعا كيم تورا زعيم إقليم كتالونيا المؤيد لاستقلال الإقليم اليوم السبت إلى محادثات مع الحكومة المركزية في إسبانيا في محاولة لإنهاء موجة من العنف أشعلها سجن قادة انفصاليين.

وشهدت برشلونة أسوأ ليلة من الاحتجاجات خلال عقود أمس الجمعة حيث أغلق شبان ملثمون الطرق بصناديق القمامة التي أشعلوا فيها النار كما رشقوا قوات الأمن بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق دفعات متكررة من قنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال تورا للصحفيين "نحث القائم بأعمال رئيس وزراء الحكومة الإسبانية على الجلوس إلى طاولة التفاوض لإجراء محادثات". وأضاف أن أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي لا تعكس الطبيعة السلمية لحركة استقلال كتالونيا.

وقال "العنف لم ولن يكون سبيلنا، ليس في برشلونة ولا تاراجونا ولا ييدا ولا جيرونا" في إشارة للمدن التي اجتاحها التوتر في الآونة الأخيرة.

وقالت سلطات الصحة إن 182 شخصا في أنحاء الإقليم أصيبوا بينهم 152 في برشلونة. ونقل 17 من أفراد الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقي القبض على نحو 300 شخص خلال الاشتباكات التي اندلعت في كتالونيا منذ يوم الاثنين بعدما أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكما بالسجن لفترات طويلة على تسعة من زعماء كتالونيا الذين شاركوا في تنظيم استفتاء على الاستقلال في 2017.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا إن الانفصاليين في كتالونيا يتحملون المسؤولية عن العنف مضيفا أن قوات الأمن تتعامل مع الاشتباكات بالطريقة الملائمة.

وقال بعد أن زار مصابين من الشرطة في المستشفى "الوضع تحت السيطرة. هناك عنف منظم خطير... لكن أكرر أننا لسنا مرتبكين".

وقال تورا الأسبوع الماضي إن الإقليم سيجري تصويتا جديدا على الاستقلال عن إسبانيا في غضون عامين. لكنه قال اليوم السبت إنه سيحترم إرادة الشعب مضيفا "سنذهب إلى الحد الذي يريدنا سكان كتالونيا الذهاب إليه".
Advertisements

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة | تعرف عليها

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

ظهور نادر | حلا شيحة تبهر متابعيها بصورة ابنتها.. شاهد

مصدر قضائي يفجر مفاجأة عن المحاكمة في قضية ضحية الشهامة غدا.. اعرف ماذا قال

غريبة جدا .. إعلامي يكشف طريقة تعامل المعزول مرسي مع سد النهضة

قبلة من عمرو دياب لـ دينا الشربيني في حفل زفاف نجل هاني شاكر ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح أكبر تجمع رقمى فى العالم جوتا جوتى بالمركز الكشفي

أبرزت أنوثتها.. عبير صبري تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

5 حشوات مختلفة.. طريقة عمل الجلاش بالفراخ والبسطرمة