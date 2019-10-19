غلام ياسين: قبيلة أفريقية زوجوني غصب عني.. لن تصدق السبب

مقتديًا بالرحالة المغربي ابن بطوطة الذي وضع خارطة العالم، وبثقافة المغاربة الأصيلة عن الترحال، أخذ عجلته وترك حاله وماله خلفه ليعبر 27 دولة أفريقية وينتقل منها إلى آسيا ثم إلى العالم كله.



يحكي غلام ياسين لصدى البلد "أفريقيا فيها خير" فقد اشترى خيمته ولم ينصبها منذ بداية رحلته إلا 6 مرات فقط، لأن كل قبيلة نزل بها في أفريقيا أصر أهلها على استضافته وتقاسم طعامهم معه، مما أعطاه الفرصة للتقرب أكثر من ثقافاتهم المختلفة، ومعرفة عاداتهم داخل منازلهم.



وبرغم المواقف الغريبة التي تعرض لها والعجائب والطرائف التي شهدها، والتي نشرناها من قبل على موقع صدى البلد، بتحدث الرحالة المغربي غلام ياسين عن أغرب ما فرضته عليه قبيلة أفريقية.



في كوناكري شمال غينيا دخل ياسين إلى قبيلة واستضافوه وأكرموا مثواه، لكن زعيم القبيلة فرض عليه أمر غريب، حيث أحضر جميع النساء أمام الشاب المغربي صاحب الـ30 عامًا طالبًا منه أن يتزوج إحداهن، لم يجد مجالًا للرفض يقول "زوجوني رغمصا عن أنفي".



وعندما سألهم لماذا يفعلون هذا!، أجابه زعيم القبيلة معترضًا على أمر الله بأن جعلهم "سُمر" متذرعًا بأن الأبيض أخذ كل حظوظ الدنيا والأسمر مظلوم، وقد فرض على ياسين الزواج من نساء القبيلة لكي يزيد ويحسن النسل فقط ثم تركه برحل.