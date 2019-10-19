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أخبار العالم

للمرة الأولى.. جونسون يتراجع ويطلب تأجيل موعد البريكست

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:03 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تأكيده لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه سيوجه إليه في غضون اليوم رسالة رسمية بطلب إرجاء "بريكست"، في المرة الأولى التي يأخذ جونسون هذه الخطوة إلى الوراء بعدما أصر بعناد لأشهر على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعده الذي كان مقررًا نهاية أكتوبر الحالي.

وسبق لجونسون أن قال اليوم إنه لن يتفاوض على تأجيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أن أيد نواب اقتراحا بالإحجام عن التصديق على الاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل لحين إقرار تشريع رسمي.

وقال جونسون للبرلمان بعد التصويت "لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي ولا يلزمني القانون بذلك".

وتابع قائلا "سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته للجميع بالضبط على مدى 88 يوما مضت منذ تسلمت رئاسة الوزراء وهو إن المزيد من التأجيل سيكون مضرا لهذه البلاد وسيئا للاتحاد الأوروبي وضارا بالديمقراطية".
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