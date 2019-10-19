خالد الجندي يكشف أسباب انتشار جرائم الأطفال

كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أن الجرائم التي تحدث فى المجتمع من بلطجة وزنا محارم وأعمال إجرامية لأطفال، ناتجة عن التمزق الأسرى وقطع الجسور بين أفراد الأسرة مما يعتبر كارثة حقيقية.



وأضاف الجندى، خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "السكينة أصبحت غير موجودة وكل فرد عايش فى عالم افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، على الانترنت".



وتابع: فيه أسر مبتكلمش بعضها بالسنين، متستغربوش بقى لما يكون فيه كوارث عندنا من طفل يعمل بلطجة ويقتل، لان خلاص الأصل الطبيعى انعدم واصبح الأمر قاصرا على إطعام الأبناء وليس تربيتهم".

