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حوادث

إنس ولا جان.. 8 حرائق في يوم واحد بعقار به دار أيتام بـ أكتوبر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:44 م
اشتعال النيران
اشتعال النيران
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ندي حمودة_ أحمد مهدي
اشتعلت النار داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر 8 مرات على فترات متفاوتة انتقلت خلالها قوات الدفاع المدنى إلى المبنى وتم إخماد الحرائق وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لبيان سبب نشوب الحرائق المتكررة في ذات العقار.

تلقت غرفة النجدة عدة بلاغات بنشوب حريق بالعقار رقم ١٤١ الحي ٥ قسم ثان أكتوبر وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من اخماد الحريق وتكرر الأمر 7 مرات في عدة شقق بذات العقار، وأسفرت المعاينة ان العقار مكون من طابق أرضي و ٥ طوابق متكررة.

واشارت التحريات ان العقار يقطنه مالكته فقط ووالدتها ويحتوي علي دار ايتام يقيم بها ١١ طفلا.
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