اخبار الفن | حبس اللبنانية قمر.. وتمزيق فستان حليمة بولند.. وأحدث ظهور لـ حفيدي هاني شاكر

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:





سقطت والدة المتسابقة المصرية نورهان المرشدى أرضا وذلك بعد ان التف اليها كل من المطربة أحلام والمطرب كاظم الساهر وذلك بعد ان شدت بأغنية "يا عينى عليكى يا طيبة" للمطربة امال ماهر وذلك فى الموسم الخامس لبرنامج المسابقات "ذا فويس".





أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلًا وسعًا بعد تعرضها لموقف محرج حيث تم قطع فستانها قبل الذهاب الى حفل زفاف خاص.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة ميرهان حسين وهى ترقص على انغام اغنية "عامل ايه" للمطرب محمد حماقى.





خطف حفيدا المطرب هانى شاكر من ابنته الراحلة دينا "ماليكا ومجدى" الانظار اليهما بعد ظهورهما فى حفل زفاف خالهما نجل امير الغناء العربى والذى اقيم فى احد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





أثارت الفنانة ايمان العاصى جدلا واسعا بعد إطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائى وهو الامر الذى وضعها فى مرمى الانتقادات وبرغم الهجوم الشرس الذى واجهته الا ان رد فعلها كان غير متوقع لما تعرضت له.





نشرت الفنانة قمر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن حقيقة حبسها كما ردد البعض.



