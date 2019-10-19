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منوعات

بسبب غلاء البوتوكس.. لبنانية تتظاهر لعدم قدرتها على حقن شفايفها.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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أحمد شريف
ظهرت سيدة لبنانية خلال التظاهرات الحاشدة بلبنان، وهي تعلم اعتراضها على الرئيس والحكومة بسبب عدم قدرته على حقن خديها وشفايفها بالبوتوكس لغلاء أسعاره.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، فيديو يوضح مظاهرة لبنانية تحتج على الحكومة بسبب عدم قدرتها على إتمام عمليات تجميلها المكلفة.

وسخر رواد موقع التواصل الإجتماعي، من السبب الذي دفع السيدة اللبنانية من النزول إلى التظاهرات، لكونه السبب لا يدفع اي شخص للاحتجاج .

والجدير بالذكر أن المظاهرات اللبنانية مازالت مستمرة، حيث أعلن عدد من الوزراء استقالتهم إثر الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح الشارع اللبناني. 

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