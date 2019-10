يفتتح اليوم منافسات دوري القسم الثاني ب6 مباريات قوية في مجموعة الصعيد، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ومن ابرز المواجهات لقاء الفيوم امام الالومنيوم .



مباريات اليوم كالتالي :



بني سويف vs شبان المسلمين

المنيا vs سوهاج

بترول اسيوط vs طهطا

ديروط vs تليفونات بني سويف

الاعلاميين vs البنك الاهلي

الفيوم vs الالومنيوم