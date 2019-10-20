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أخبار البلد

أنفاق بورسعيد الجديدة .. تنقلك إلى سيناء في 20 دقيقة فقط .. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
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محمد الغزاوى
«أن ترى النور فى نهاية النفق».. استشهد الإعلامى عمرو أديب بهذا المثل المصري للتعبير عن الفخر بتدشين أنفاق بورسعيد التى تعد إنجازا جديدا وتحديا يضاف إلى إنجازات المشروعات القومية التى تنفذ خلال المرحلة الحالية.

وتعتبر الأنفاق هى السبيل إلى التنمية على أرض شرق بورسعيد، وهى أول نقاط انطلاق قاطرة التنمية إلى أرض سيناء التى طالما حلم بها أبناء شمال سيناء منذ تحرير أرض الوطن فى أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، حيث تربط بين شرق وغرب القناة، حيث يمكنك الدخول من وإلى سيناء فى 20 دقيقة فقط، وهو الأمر الذى يسهل حركة نقل البضائع من خلال أنفاق مبنية بأحدث الطرق.

وقال المهندس رائف حجازى مدير تنفيذ مشروع النفاق، إن المشروع عبارة عن نفقين كل واحد منها به حارتين لاتجاه مرورى واحد، وهو الذى بدأ فى 2015 واستغرق 4 سنوات من أجل الانتهاء منه.

وهو الأمر الذى يسهل الحركة على السيارات خاصة النقل منها التى يمكنها الدخول من الشرق إلى الغرب فى 20 دقيقة، وأيضًا تسهيل ربط أهالى سيناء بكل محافظات مصر، والذى سيتم إفتتاحه قريبًا.

كما أن النفق مصمم على الأنظمة الأوروبية فى أنظمة الحريق والتبريد من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وحتى التحكم فى الحارات من حيث السرعة والإشارات، وأيضًا إنشاء غرف محددة لأفراد الصيانة.

ويتكون جسم النفق من حلقات خراسنية سابقة الصب تم تكونيها فى المصنع الخاص على بعد مسافة 300 متر، وتم تكوين جسد النفق بالكامل والنفق السفلى الخاص بالطوارىء.

يذكر أن المشروع بدأ بـ6 آلاف مهندس وموظف وفنى، ونسبة 10% فقط من الخبرات الأجنبية.

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