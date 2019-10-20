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رياضة

ليس المهاجمين.. ضياء السيد: أزمة منتخب مصر في طريقة اللعب.. وحجازي قائد للفراعنة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
لاعبو منتخب مصر الأول
لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم
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حسن العمدة
قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن أزمة الفراعنة في طريقة اللعب وليست جودة المهاجمين.

وأضاف ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كوكا لاعب جيد والأهلي كان يريد عمل عقد له قبل السفر، لكن كان من الصعب المشاركة مع الفريق الأول وهو ناشئ".

وتابع: "نملك أزمة في طريقة اللعب بالمنتخب وليس المهاجمين، مع كوبر وأجيري لم تكن الطريقة منصفة للهجوم، وهى التي ستجعل المهاجمين يظهرون بشكل جيد".

وعن شارة القيادة: "حجازي مثال للقائد وقادر على قيادة منتخب مصر".
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