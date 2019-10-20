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مرأة

استعدادا للبرد.. طريقة جديدة لعمل البصارة على أصولها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
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أسماء عبد الحفيظ
استعدادا للبرد وبمناسبة قرب قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل البصارة باحترافية.

مقادير بصارة :
1 كيلو فول مدشوش منقوع 12 ساعة
2 بقدونس
2 شبت
2 كزبرة
2 بصل
10 فص ثوم
ملح
كمون
للبصل
2 بصل احمر جوليان
زيت ذرة
دقيق دقيق للتقلية
2 ملعقة ثوم مفروم
4 ملعقة كزبرة ناشفة
زيت
كمون


طريقة تحضير بصارة :

* ينقع الفول المدشوش لمدة 12 ساعة ثم يصفى ويسلق نصف سلقة، مع ربع ملعقة صغيرة من الكمون، ثم يضاف الثوم والبصل

* تضاف الكزبرة والشبت والبقدونس والملح على النار مع الفول

* يخلط البصل مع الدقيق والملح ثم يحمر في الزيت ثم يرفع جانبًا

* يشوح الثوم في الزيت مع الكزبرة والكمون والملح حتى يتجانسوا تمامًا، ويضافوا إلى البصارة وتضرب بالهاند بليندر

* تغرف وتزين بالبصل المحمر، وبالهنا
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