استعدادا للبرد.. طريقة جديدة لعمل البصارة على أصولها

استعدادا للبرد وبمناسبة قرب قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل البصارة باحترافية.



مقادير بصارة :

1 كيلو فول مدشوش منقوع 12 ساعة

2 بقدونس

2 شبت

2 كزبرة

2 بصل

10 فص ثوم

ملح

كمون

للبصل

2 بصل احمر جوليان

زيت ذرة

دقيق دقيق للتقلية

2 ملعقة ثوم مفروم

4 ملعقة كزبرة ناشفة

زيت

كمون





طريقة تحضير بصارة :



* ينقع الفول المدشوش لمدة 12 ساعة ثم يصفى ويسلق نصف سلقة، مع ربع ملعقة صغيرة من الكمون، ثم يضاف الثوم والبصل



* تضاف الكزبرة والشبت والبقدونس والملح على النار مع الفول



* يخلط البصل مع الدقيق والملح ثم يحمر في الزيت ثم يرفع جانبًا



* يشوح الثوم في الزيت مع الكزبرة والكمون والملح حتى يتجانسوا تمامًا، ويضافوا إلى البصارة وتضرب بالهاند بليندر



* تغرف وتزين بالبصل المحمر، وبالهنا