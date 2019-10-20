استعدادا للبرد.. طريقة جديدة لعمل البصارة على أصولها

استعدادا للبرد وبمناسبة قرب قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، تقدم الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل البصارة باحترافية.
مقادير بصارة :
1 كيلو فول مدشوش منقوع 12 ساعة
2 بقدونس
2 شبت
2 كزبرة
2 بصل
10 فص ثوم
ملح
كمون
للبصل
2 بصل احمر جوليان
زيت ذرة
دقيق دقيق للتقلية
2 ملعقة ثوم مفروم
4 ملعقة كزبرة ناشفة
زيت
كمون
طريقة تحضير بصارة :
* ينقع الفول المدشوش لمدة 12 ساعة ثم يصفى ويسلق نصف سلقة، مع ربع ملعقة صغيرة من الكمون، ثم يضاف الثوم والبصل
* تضاف الكزبرة والشبت والبقدونس والملح على النار مع الفول
* يخلط البصل مع الدقيق والملح ثم يحمر في الزيت ثم يرفع جانبًا
* يشوح الثوم في الزيت مع الكزبرة والكمون والملح حتى يتجانسوا تمامًا، ويضافوا إلى البصارة وتضرب بالهاند بليندر
* تغرف وتزين بالبصل المحمر، وبالهنا
مقادير بصارة :
1 كيلو فول مدشوش منقوع 12 ساعة
2 بقدونس
2 شبت
2 كزبرة
2 بصل
10 فص ثوم
ملح
كمون
للبصل
2 بصل احمر جوليان
زيت ذرة
دقيق دقيق للتقلية
2 ملعقة ثوم مفروم
4 ملعقة كزبرة ناشفة
زيت
كمون
طريقة تحضير بصارة :
* ينقع الفول المدشوش لمدة 12 ساعة ثم يصفى ويسلق نصف سلقة، مع ربع ملعقة صغيرة من الكمون، ثم يضاف الثوم والبصل
* تضاف الكزبرة والشبت والبقدونس والملح على النار مع الفول
* يخلط البصل مع الدقيق والملح ثم يحمر في الزيت ثم يرفع جانبًا
* يشوح الثوم في الزيت مع الكزبرة والكمون والملح حتى يتجانسوا تمامًا، ويضافوا إلى البصارة وتضرب بالهاند بليندر
* تغرف وتزين بالبصل المحمر، وبالهنا