بعد استقالته.. رجل صفقة القرن يوجه رسالة لـ ترامب

وجه جيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي المستقيل للشرق الأوسط، والذي لعب دورا محوريا في خطة الإدارة الأمريكية للسلام في المنطقة المعروفة إعلاميا بصفقة القرن رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال جرينبلات عبر تويتر:"لقد كان شرف العمر أن أعمل في البيت الأبيض تحت قيادة الرئيس ترامب. ممتن بشكل لا يصدق لأنني كنت جزءا من فريق صاغة رؤية للسلام (صفقة القرن) والتي سيكون لديها القدرة على تحسين حياة ملايين البشر، في الوقت المناسب".



وكان جرينبلات كشف عن أسباب استقالته خلال لقاء له على صحيفة "الشرق الأوسط"، وذلك وسط حالة من الغموض بالبيت الأبيض تشير إلى توجه لدى الإدارة لتأجيل طرح الشق السياسي بـصفقة القرن لأجل غير مسمى.



وأكد جرينبلات أن قرار استقالته لم يكن مفاجئًا، وقال "فقد كانت أدرس، أنا وعائلتي، هذا القرار لفترة طويلة، وكنت أنوي ترك المنصب منذ عامين، لأنه من الصعب البقاء بعيدًا عن عائلتي معظم أيام الأسبوع، لذا لم يكن الرحيل مفاجئًا. وكان من بين مسؤولياتي الأساسية درس الصراع، والتوصل إلى رؤية مع زملائي في العمل، وتثقيف الناس حول الصراع، وتغيير طريقة التعامل مع الصراع الذي كان يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لنا. وتضمن دوري أيضًا التقريب بين إسرائيل والعالم العربي، وهو أمر كان يصعب تخيل حدوثه قبل عام ونصف العام، والفضل يرجع بالتأكيد إلى إدارة ترامب وكل القادة العرب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لقد درسنا الصراع، وأكملنا رؤيتنا للسلام، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بالانتقال".



وتابع جرينبلات أن قرار استقالته ليس له علاقة بصفقة القرن وقال "أن قرار الرحيل مرتبط بأسرتي، فأنا أب، ولديّ مسؤوليات، وفخور بما أنجزته وأتركه في أيدٍ أمينة مع جاريد كوشنر وديفيد فريدمان وبراين هوك وآفي بيركوفيتش وآخرين، وهو لا يزال جهدًا جماعيًا، وأتطلع إلى دعمهم وأنا خارج الحكومة".

