جولة تفقدية لوكيل صحة الغربية لمتابعة مبادرة “أنتِ الحياة” بالمحلة الكبرى

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية موسعة رافقه الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية ، لمتابعة سير العمل بفعاليات “أنتِ الحياة”، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمقامة حالياً بمقر مؤسسة السيدة رقية الخيرية بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، تحت شعار: “أنتِ الحياة.. صحتك أولوية”.

توجيهات صحة الغربية



يأتي ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بالمتابعة المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسيدات، واطمأن على انتظام العمل بسيارة الماموجرام المتنقلة، التي تم الدفع بها لتوفير أحدث التقنيات لفحص أورام الثدي، وتيسير حصول المواطنات على الخدمة مجاناً بالكامل باستخدام بطاقة الرقم القومي.

تحرك تنفيذي عاجل



كما أشاد “بلبل” بالجهود المتميزة للفرق المبادرات الرئاسية والميدانية وحسن التنظيم، مؤكداً أهمية نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، ومثمناً الدور البارز الذي تقوم به إدارة المبادرات الرئاسية بالغربية بالتعاون مع الإدارات الصحية، في الوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين في مختلف المناطق.

أوضح الدكتور الحسين فتوح مدير إدارة المبادرات الرئاسية بالغربية ، أن القافله قدمت نحو 1100 خدمة طبية متنوعة ضمن المبادرات الصحية، ومن المقرر استمرار القافلة في استقبال المواطنين وتقديم الخدمات والفحوصات مجاناً حتى يوم الخميس 23 أبريل، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً وذلك بحضور الدكتورة أمل شمس الدين، مدير الإدارة الصحية بثان المحلة، والدكتورة مروة أبو المجد، منسق عام المبادرات بالإدارة ، والدكتوره اسماء الشوني مدير إدارة الرعاية الأساسية بالإدارة الصحية .

رفع كفاءة الخدمات

وفي ذات السياق تفقد وكيل وزارة ، وحدة طب الأسرة بشبرا بابل التابع لإدارة ثان المحلة ، وذلك لمتابعة الإستعداداً الجارية لزيارة إعتماد الجهار

وخلال الجولة، على مؤشرات الأداء داخل المركز، وأشاد بما تم إنجازه في مجال تطوير خدمات طب الأسرة، خاصة إنشاء وتحديث الملفات الطبية للمرضى ، وعيادات طب الأسرة والطوارئ، والصيدلية، والعلاج الطبيعي، وخدمات المشورة وتنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

تحسين جودة الأداء



كما شدد على أهمية الاستعداد الجيد لزيارة الاعتماد، مؤكداً أن الحصول على الاعتماد يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، عقد اجتماعاً مع مديرة الوحدة ورئيسة هيئة التمريض، بحضور فريق المديرية، حيث أكد ضرورة سرعة إنجاز المهام المطلوبة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والإدارية بشكل جيد، بما يضمن اجتياز الزيارة بنجاح والحصول على الاعتماد.