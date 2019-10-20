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أخبار العالم

الهند: مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار باكستاني بولاية جامو وكشمير

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد مقتل جنديين ومدني، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، وذلك في إطلاق نار من قبل القوات الباكستانية بمنطقة "كوبوارا" في ولاية "جامو وكشمير".

ومن جانبه، قال الجيش الهندي - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية - إن القوات ردت بالشكل المناسب على هذا الانتهاك غير المبرر لوقف إطلاق النار من قبل القوات الباكستانية والذي تسبب أيضا في إلحاق أضرار بمنزلين على الأقل.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطران أحدهما هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".
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