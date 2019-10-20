الإسكان: بيع 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر،أنه تم بيع 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين (13.27م2 و 43.2 م2) للمحال، و(43 م2) للصيدلية وذلك في مزاد علني بجهاز المدينة، وبحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال البيع بالمزاد العلني بالمدينة.





وقال المهندس شريف الشربيني:إن إجمالي القيمة البيعية للمزاد بلغ نحو 11 مليونًا و 944 ألفاً و194 جنيهًا، مشيرًا إلى أن أعلى سعر للمتر مربع لأحد المحال التجارية وصل إلى 54 ألف جنيه بقيمة إجمالية مليون و782 ألف جنيه بمساحة 33 مترا مربعا، بالسوق رقم 1 بأبوالوفا بمنطقة جنوب الأحياء، بينما وصل سعر بيع المتر المربع للصيدلية 60 ألف جنيه بقيمة إجمالية مليوني و580 ألف جنيه بمساحة 43 مترا مربعا بمنطقة بيت العيلة.



