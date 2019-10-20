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رياضة

عقوبات غير مسبوقة.. ماذا ينتظر الأهلي في حال عدم خوض مباراة الجونة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
فريق النادي الأهلي
فريق النادي الأهلي
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عمرو الحلوانى
يترقب عشاق النادي الأهلي فى كل مكان الموقف النهائى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى خوض مباراة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدورى المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن بشكل رسمى عدم خوض أى مباراة فى الدوري المصري إلا بعد مواجهة الزمالك التى تم تأجيلها من قبل اتحاد الكرة وفقا لدواعى أمنية .

وعلم "صدى البلد" من مصادر مطلعة أن الأهلي يواجه عقوبة مشددة للغاية فى حال عدم خوضه مباراة الجونة، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة لـ بطولة الدوري المصري الممتاز والتى تم توزيعها على كافة أندية الدوري المصري قبل انطلاق الموسم.

وتصل العقوبة المنتظرة على الأهلي إلى خصم 9 نقاط كاملة من رصيده فى الدورى المصري، وهو ما يشير إلى فقده صدارة الدوري لصالح منافسه الزمالك والذى أصبح يتصدر المسابقة الآن بـ 10 نقاط بعد فوزه على المقاولون العرب، بالإضافة إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة .

وأصبح فى حال عدم خوض فريق الجونة المباراة كما أعلن مسئولوه فإنه سيتعرض إلى نفس عقوبة الأهلى بخصم 9 نقاط كاملة أيضا من رصيده فى الدوري المصري وعقوبة مالية كبيرة أيضا وهو ما يصعب مشواره بشكل كبير فى المسابقة ويصبح الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحاول الآن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مع مسئولى ناديي الأهلي والجونة من أجل حل الأزمة وإقامة المباراة بشكل طبيعى الأربعاء المقبل، وتجنب دخول الفريقين النفق المظلم خاصة فى ظل تمسك اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم مسابقة الدوري المصري.
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