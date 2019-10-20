لبنان ينتفض.. إليسا لـ الحكومة اللبنانية: عاملين حالكم مش سامعين

أعربت المطربة إليسا عن فخرها بالشعب اللبناني بسبب احتشاد الملايين في الساحات والميادين بجميع أرجاء البلاد في تظاهرات احتشادات تطالب بإقالة الحكومة اللبنانية.



وكتبت إليسا في تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "يوم عن يوم بيكبر قلبي بهالشعب العظيم كنت خايفة يكون يئس بس عم ينتفض لحريتو وكرامتو ولقمة عيشو. اليوم كمان عبّو الساحات لأنو بعدن نايمين أو عاملين حالن مش سامعين".



كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت قبل 3 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان،وهو الامر الذي اثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين اقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.



وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.

