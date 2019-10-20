مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الدراسات الهيلينسية

تحتفل مكتبة الإسكندرية غدا الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 بمرور 10 سنوات علي تأسيس مركز الإسكندرية للدراسات الهيلينسية والذي أنشئ عام 2008 بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية ومؤسسة أوناسيس اليونانية. هذا وتعتبر مؤسسة فاردينويانيس هي الداعم الرئيسي للمركز والذي يتبع المركز قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.





ويقوم المركز بالتعاون مع قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بالدريس لمرحلة الدراسات العليا في تخصص الدراسات الهيلينسية وهي الدراسات المعنية بالحقبة الزمنية التي امتدت مابين موت الإسكندر الأكبر وحتي سيادة الإمبراطورية الرومانية في البحر المتوسط.





وتقوم جامعة الإسكندرية بمنح درجتي دبلوم الدراسات العليا والماجستير للدارسين بالمركز في مجالات الآثار والتاريخ والفلسفة والأدب في العصر الهيلينستي.





وبالإضافة إلي دوره الأكاديمي فقد قام مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية خلال السنوات العشر الماضية بتنفيذ العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وذلك بالشراكة مع أكثر من 20 جامعة ومؤسسة بحثية دولية.



