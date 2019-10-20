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ثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الدراسات الهيلينسية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحتفل مكتبة الإسكندرية غدا الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 بمرور 10 سنوات علي تأسيس مركز الإسكندرية للدراسات الهيلينسية والذي أنشئ عام 2008 بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية ومؤسسة أوناسيس اليونانية. هذا وتعتبر مؤسسة فاردينويانيس هي الداعم الرئيسي للمركز والذي يتبع المركز قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

ويقوم المركز بالتعاون مع قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية بالدريس لمرحلة الدراسات العليا في تخصص الدراسات الهيلينسية وهي الدراسات المعنية بالحقبة الزمنية التي امتدت مابين موت الإسكندر الأكبر وحتي سيادة الإمبراطورية الرومانية في البحر المتوسط. 

وتقوم جامعة الإسكندرية بمنح درجتي دبلوم الدراسات العليا والماجستير للدارسين بالمركز في مجالات الآثار والتاريخ والفلسفة والأدب في العصر الهيلينستي.

وبالإضافة إلي دوره الأكاديمي فقد قام مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية خلال السنوات العشر الماضية بتنفيذ العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وذلك بالشراكة مع أكثر من 20 جامعة ومؤسسة بحثية دولية. 

ويشارك في الاحتفال بمرور 10 سنوات علي إنشاء المركز السيدة / ماريانا فاردينويانيس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاردينويانيس وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة والرئيس الشرفي للمركز. كما يشارك في الاحتفال الأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلي لفيف من الدبلوماسيين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية. 
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