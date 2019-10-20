إعصار نادر يضرب السعودية.. تفاصيل وصور

شهدت المملكة العربية السعودية مساء أمس ظاهرة نادرة الحدوث لا تحدث بشكل دائم تعرف بـ "الإعصار القمعى".





وتشكلت الظاهرة فى منطقة جازان قُبالة أحد الشواطئ الفرسانية جنوب غرب السعودية، متوسطًا الأمطار التي يشهدها الأرخبيل منذ ساعات الصباح الأولى أمس وواصلت نشاطها بداية من الساعات الأولى لليوم التالى.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة صورًا لتشكل الإعصار القمعي وسط طقس ملبد بالغيوم والأمطار.





وحسبما نقلت صحيفة "سبق"، السعودية عن مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي قوله: إن "الحالة التي رصدت على بُعد مسافة كيلو متر واحد عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية، أكدت أن الحالة تصنف إعصارًا قمعيًا ضعيفًا لا يتكرّر حدوثه بشكل دائم".





شواهق مائية





وأشار "القناعى"، إلى أن الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة، وقد سبق حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية"





وحذر القناعى من تداعيات الظاهرة بالإبتعاد عنها رغم أن تأثيرها غير كبير إلا أنه يجب توخى الحذر.





الإعصار القمعى



