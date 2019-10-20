شرطة البيئة تشن حملات مكبرة على مصانع مستلزمات الإنتاج الزراعى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.





أسفرت جهود الحملات خلال خمسة أيام فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى، "الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية"، عن ضبط 25 قضيةعبارة عن (مصنع، شركة، محل، مدشة،مخزن)، بإجمالى مضبوطات بلغت (12068,250) طن عبارة عن (694,300 طن أسمدة زراعية- 24,250 طن مبيدات زراعية- 11349,550 طن أعلاف حيوانية- 150 كيلو جرام أدوية بيطرية).





وفى مجال المواد الغذائية تم ضبط قضيتين عبارة عن مخزنين للمواد الغذائية "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات بلغت (50 طن "تمر، فول، عدس، حبوب").





وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط 14 منشأة صناعية عبارة عن (مصنع، مسبك، ورشة) بمخالفات (مزاولة مهنة بدون ترخيص- عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة- عدم وجود سجل الحالة البيئية- عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية- عدم وجود مدخنة حرق مكشوف- إستخدام الزيوت المستهلكة كوقود بديل- عدم تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق- عدم التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة).





وفى مجال التلوث الهوائى تم ضبط 326 قضية متنوعة عبارة عن (21 مكامير فحم- 29 حرق حرق قش أرز- 276 سيارة سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة")، وفى مجال التلوث الأرضى تم ضبط 173 قضية متنوعة عبارة عن (إلقاء مخلفات بالطريق العام)، وفى مجال التلوث السمعى تم ضبط 32 قضية متنوعة عبارة عن (صدور ضوضاء من مكبرات صوت "بوحدات نهرية")، وضبط 69 قضية (تعدى على نهر النيل)، وضبط 316 قضية (تعدى على منافع الرى)، وضبط 84 قضية فى مجال الملاحة الداخلية (مخالفة شروط التراخيص– عدم وجود تراخيص ملاحية– عدم إكتمال توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ–عدم اكتمال الطاقم الملاحى– القيادة بدون ترخيص)، وضبط 86 قضية (فى مجال حماية الثروة السمكية).



