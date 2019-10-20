النشار: الرقابة المالية في مصر تشارك في أسبوع المستثمر العالمي

أعلن المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن مشاركة الهيئة فى أنشطة أسبوع المستثمر العالمى والذى تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( الأيوسكو ) للعام الثالث على التوالي 2019 World Investor Week بعد أن حققت المبادرة نتائج إيجابية فى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم في الأعوام الماضية.



ويتضمن أسبوع المستثمر العالمي لعام 2019 العديد من الأنشطة التى يقوم بها أعضاء منظمة الأيوسكو فى أكثر من 90 بلدا بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاتصالية لزيادة الوعي لدى المستثمرين وتثقيفهم ماليا من أجل حمايتهم، كما تهدف أنشطة المبادرة العالمية تعزيز ثقافة المستثمرين عبر إجراء عدد من ورش العمل والجولات التثقيفية بالجامعات في مصر، إلى جانب إطلاق عدة رسائل عبر وسائل التواصل تركز على حماية المستثمرين.



وقال نائب رئيس الهيئة أن منظمة الأيوسكو -والتي تأسست فى عام 1983 - تعد الأهم عالميًا فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.



كما نوه النشار بما حققته إدارة الهيئة من الاحتفاظ بمقعد للرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( الأيوسكو) للمرة الثالثة على التوالي خلال الدورة الحالية.



وبحسب النشار "نحرص على المشاركة في فعاليات تلك المبادرة – سنويا – والتي تتضمن تنظيم ورش عمل ومنتديات في أماكن ثقافية، وجلسات توعية في الجامعات، وما يتخلل تلك الفعاليات من توزيع نشرات تعريفية، ونشر رسائل حماية للمتعاملين بأسواق المال خلال الأسبوع العالمي للمستثمر20-25 أكتوبر الجارى، وبما يثرى الثقافة المالية لدى المساهمين الأفراد".



كما أضاف نائب رئيس الهيئة أن فعاليات المبادرة العالمية تتزامن -هذا العام- مع إعلان تقرير التنافسية العالمى لعام 2019 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وما تضمنه من تقدم مصر على مؤشر حماية حقوق المساهمين وحوكمة الشركات الى الترتيب 28 على مستوى العالم بقفزها 17 مركزا مقارنة بالعام الماضى حيث كانت تحتل المرتبة ال 45 ،وهو ما أسهمت فيه أنشطة نشر الثقافة المالية ورسائل حماية المستثمرين الأفراد.

