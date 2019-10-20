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منوعات

ميزات جديدة يضيفها Whatsapp لمستخدمي آيفون

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعمل تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، على تحديث جديد لمستخدمي نظام التشغيل iOS.

يجلب التحديث الأخير ميزات للتطبيق مثل شاشة البداية الجديدة وإخفاء تحديث حالة كتم الصوت وتحسينات شارة التطبيق، بالإضافة إلى أيضًا ميزة الوضع الليلي للتطبيق على أجهزة iPhone.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "hindustan times" الهندية، تم رصد ميزات التحديث الجديد لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطببيق واتساب على أجهزة آيفون لأول مرة من قبل موقع WABetaInfo، وتظهر جميع الميزات الجديدة في النسخة التجريبية للتطبيق باستثناء الوضع الليلي.

وإليك الميزات الجديدة لنظام التشغيل iOS، والتى سيتم طرحها لجميع المستخدمين من خلال الإصدار 2.19.110:

شاشة البداية الجديدة
يحتوي واتساب على شاشة بداية جديدة تظهر عند فتح التطبيق، ولا يوجد الكثير لهذه الميزة، لكن المستخدمين سيرون الآن شعار WhatsApp كلما فتحوا التطبيق على أجهزة iPhone الخاصة بهم، وتتوفر أيضًا ميزة شاشة البداية هذه لمستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام التشغيل Android.

إخفاء حالة صامتة
سيعمل واتساب على تطوير هذه الميزة لبعض الوقت، ولكن كما يوحي الاسم تتيح هذه الميزة للمستخدمين إخفاء تحديثات حالة كتم الصوت، حيث كانت تعمل الميزة في السابق على ظهور تحديثات الحالة التى قام المستخدم بإضافته كحالة غير مهمة في أسفل القائمة، ولكن مع هذا التحديث ستختفي تحديثات الحالة من الشاشة تمامًا، ويمكن للمستخدمين إحياءهم من علامة تبويب التحديثات الصامتة الخاصة بالميزة.

الوضع الليلي
يترقب مستخدمو واتساب طرح ميزة الوضع الليلي، ولكن من خلال العديد من تحديثات الإصدارات التجريبية للتطبيق، شاهدنا تلك الميزة، ولكن يظهر التحديث الأخير كيف ستبدو فقاعات النص في الوضع الليلي على WhatsApp، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق واتساب في تشغيل تلك الميزة للمستخدمين قريبًا.

تحسينات شعار التطبيق
هذا التحديث مخصص لتطبيق "WhatsApp Business" التجريبي على أجهزة iPhone، ولن يقوم واتساب بزيادة شارة التطبيق بمجرد وصول رسائل من الدردشات الصامتة.
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