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أخبار البلد

التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل فى المطاعم.. صور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:07 م
اطلاق مبادرة حياة
اطلاق مبادرة حياة جديده لتشغيل الصم وضعاف السمع
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كتب محمد عبد المنعم
شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع وذلك بمقر الوزارة حيث وقع عن الطرف الأول نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وعن الطرف الثانى محمد على حسن العضو المنتدب الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) .

ويتضمن البروتوكول قيام الشركة بتدريب شباب من ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل بأحد فروع مطاعم الشركة بحيث يتاح تشغيله بطاقم من العمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.

وفى كلمتها أكدت والى سعادتها بهذا التعاون بين الجانبين وان يكون هذا الفرع بداية لمجموعة فروع أخرى فى محافظات مصر المختلفة يقوم عليها ذوى الاحتياجات الخاصة وسعادتها لهذا الالتزام والإيمان بقدرات العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة مشيدة بدور القطاع الخاص الهام فى الحماية الاجتماعية كدور أساسي حيث تتضمن الحماية الاجتماعية حزمة متكاملة من الدعم النقدى والتعليم والتدريب والتشغيل والذى يعد الضامن لحياة جديدة كلها أمل وكرامة تحقق الاستقلالية الاقتصادية والاعتماد على الذات.

وأشارت إلى أن نجاح التجربة أيضا يأتي من كون مشاركة مجموعة أفراد بنفس التحدى مكان العمل يشعرهم بالأمان والتحديات والنجاحات.

وأضافت والى إلى العديد من الجهود فى مجال الاهتمام بضعاف السمع من مبادرات الكشف المبكر وتنظيم القوافل الصحية والدمج فى المدارس والجامعات وتوفير مترجمى الإشارة والمرافقين لعدد 270 طالبا وطالبة من ضعاف السمع بالجامعات المختلفة.

ومن جانبها أكدت نيفين قباج نائب وزير التضامن أن الطرفين قد اتفقا على أن تقوم الوزارة بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين فى المناطق المستهدفة والتواصل معهم لتسكينهم بالتدريبات المناسبة علي أن تتحمل شركة أمريكانا توفير الدعم التقني ومناهج التدريب للشباب وتوفير فرص تدريب وعمل لهم.

ومن جانبه أكد محمد حسن العضو المنتدب لشركة أمريكانا سعادته بهذا التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وأن امريكانا تمتلك رؤية خاصة للمسئولية المجتمعية وذلك من خلال تطبيق عدد من المبادرات مع الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن امريكانا لديها 4 مطاعم يتم تشغيلها من خلال فرق عمل من الصم والبكم، ومؤكدا الاعتزاز بهذه الشراكة مع الوزارة بافتتاح هذا المطعم الذى سيقوم على إدارته فريق متكامل من ضعاف السمع فى إطار إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع.

الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول الذي يستمر لمدة عام، يأتي مواكبًا لعمل استراتيجية الوزارة والتى ترتكز على الرعاية والحماية والتنمية ولكون المشروعات المرتكز عليها عمل الوزارة تمس صالح الشباب والمرأة على وجه الخصوص، أيضًا برامج الحماية الاجتماعية تُعلى من شأن الشباب وتعمل على تمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل لهم وتقديم تدريب من أجل التوظيف، كما يتوافر لدى شركة أمريكانا التى تمتلك 1800 مطعم منتشر في 12 دولة، نظام متكامل لتدريب وتأهيل الشباب وإكسابهم مهارات وخبرات تأهيلية لما بعد فترة التدريب.

هذا وقد شهد توقيع البروتوكول عدد واسع من الشباب الصم وضعاف السمع وأسرهم وعدد من مسئولى العمل الاجتماعى و فى نهاية الحفل تم اهداء وزيرة التضامن الاجتماعى درع من شباب العاملين بامريكانا.
التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل فى المطاعم.. صور
التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل فى المطاعم.. صور
التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل فى المطاعم.. صور
التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل فى المطاعم.. صور
التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل فى المطاعم.. صور
التضامن: إطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل الصم وضعاف السمع للعمل فى المطاعم.. صور
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