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حوادث

حبس عاطل قتل شابا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الزيات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:37 م
كلبش
كلبش
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أحمد على
قرر رئيس نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم حبس عاطل قتل شابا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعزبة عفيفي بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لحين سماع أقوال شهود العيان والمبلغين.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية، الذي تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام "م.ن" عاطل بطعن شاب يدعى "ن.س" بعزبة عفيفى مما تسبب فى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة الى مشرحة كفر الزيات العام .

وانتقلت القيادات الشرطية تحت إشراف المقدم محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون للوقوف على آخر تطورات الحادث وتم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان المركز.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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