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فن

لبنان تنتفض.. مصير برنامج ذا فويس 5 بعد مظاهرات بيروت

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:43 م
برنامج ذا فويس 5
برنامج ذا فويس 5
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شروق ابراهيم
ازدادت التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير " ذا فويس" ، بعد انطلاق التظاهرات والاحتجاجت في عدد من المدن اللبنانية في مقدمتها العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتم بث حلقات البث المباشر.

وطالب رواد السوشيال ميديا من القائمين على قنوات ام بي سي بتحديد موقف البرنامج بعد غلق المتظاهرين للطرق المؤدية الى مطار رفيق الحريري حتى ان عدد من المشاهير لم يتمكنوا من مغادرة الاراضي اللبنانية على مدار الايام الماضية، منهم المذيعة المصرية سالي عبد السلام.

كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت
قبل 3 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان،وهو الامر الذي اثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين اقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
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