مشاجرة على الهواء بين برلمانيين تركيين بسبب العدوان على سوريا.. شاهد

عرضت فضائية "تركيا الآن" فيديو لمشاجرة بين نائب معارض للرئيس أردوغان وآخر من حزب "التنمية والعدالة" علي الهواء بسبب العدوان علي سوريا.



واحتد الحوار بين النواب بعدما قال النائب التابع "للتنمية والعدالة" أنه يرفض الحديث مع شخص يمثل حزب العمال الكردستاني، وشن هجوما على الأكراد ووصفهم بالمهرجين ومدعي الظلم.



وانفعل النائب المؤيد لأردوغان، قائلا إنه لا يحق لاحد التعليق بشكل سلبي على العملية العسكرية التي قامت بها تركيا، مؤكدا ان العالم اجمع صفق لهذه العملية الناجحة.