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أخبار العالم

العاهل الأردني يبحث مع رئيسة وزراء النرويج العلاقات التعاون في مختلف المجالات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:07 م
العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
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أ ش أ

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم /الأحد/، مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرج، العلاقات بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، في اجتماع بينهما بقصر الحسينية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
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