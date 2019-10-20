هقطع لسانه .. رد فعل عنيف من المتسابقة المصرية فى ذا فويس بعد السخرية من والدتها .. فيديو

يذكر أن نورهان المرشدى استطاعت ان تبهر لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" حتى وصل الأمر إلى تشبيه صورتها بصوت شيرين عبد الوهاب وآمال ماهر.







قررت المتسابقة المصرية نورهان المرشدى الرد بعنف على التعليقات السوشيال ميديا على السخرية من والدتها بعد سقوطها أرضا خلال برنامج "ذا فويس" فى نسخته الخامسة بمرحلة الصوت وبس.وقالت نورهان المرشدى خلال مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام :"على الرغم من سعادتي أمس بما حققت فى برنامج "ذا فويس" واستمراري فى المراحل المقبلة بعد مرحلة الصوت وبس إلا أننى حزينة بسبب ما سمعته وقرأته عبر السوشيال ميديا من سخرية على والدتى بسبب سقوطها على الأرض".وأضافت نورهان قائلة :"أتصور أن هذه السخرية هى تعبير على الهمجية وقلة الأدب من الآخرين .. أمى جزمتها فوق راسى وخط أحمر وهقطع لسان أي شخص بمسها بكلمة غير لائقة .. فهى ساهمت كثيرا فى نجاحي ولابد من الناس أن تراعى هذا الأمر".