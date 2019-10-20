Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد التعادل مع مانشستر.. ليفربول يفشل في تحقيق رقم قياسي بالدوري الإنجليزي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 07:47 م
يورجن كلوب المدير
يورجن كلوب المدير الفني لليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

سجل ماركوس راشفورد هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 36 ، قبل أن يعادل أدم لالانا النتيجة لليفربول في الدقيقة 85 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ، توقفت سلسلة انتصارات الريدز عند 17 انتصار في الدوري الإنجليزي ، وعند 8 انتصارات هذا الموسم بالتحديد ، ليخسر فرصة مشاركة مانشستر سيتي في الرقم القياسي المسجل باسمه كصاحب أكثر سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة ، متفوقًا على منافسه المباشر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي .. بعد فوز مانشستر يونايتد الكاسح على تشيلسي

كريستال بالاس يلحق بمانشستر يونايتد الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي

بعد محمد صلاح وبول بوجبا.. راشفورد أخر ضحايا العنصرية في إنجلترا

30 دقيقة.. ليفربول يفشل في هز شباك بيرنلي وكرة محمد صلاح الأخطر

تشيلسي ضد ليفربول .. الريدز يعادل الرقم القياسي لمان سيتي

احذروامن ضياع الدوري.. ليفربول لم يحسم اللقب بعد والموسم الماضي يشهد

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأهلي يدرس منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع بعد رفضه خوض مباراة الجونة

ساديو ماني يجامل ميسي على حساب فان دايك ومحمد صلاح

في غياب محمد صلاح.. مانشستر يونايتد يفلت من ريمونتادا لـ ليفربول ..فيديو

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين

مفاجأة.. الاتحاد الأسيوي يهدد الهلال والنصر بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا

ليفربول يتعادل 1-1 أمام مانشستر يونايتد ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

بـ أوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة مبهجة

لوك جديد.. نسرين أمين بإطلالة جريئة.. والجمهور: يا حبيبى يا امين