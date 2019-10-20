بعد التعادل مع مانشستر.. ليفربول يفشل في تحقيق رقم قياسي بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



سجل ماركوس راشفورد هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 36 ، قبل أن يعادل أدم لالانا النتيجة لليفربول في الدقيقة 85 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



وبهذه النتيجة ، توقفت سلسلة انتصارات الريدز عند 17 انتصار في الدوري الإنجليزي ، وعند 8 انتصارات هذا الموسم بالتحديد ، ليخسر فرصة مشاركة مانشستر سيتي في الرقم القياسي المسجل باسمه كصاحب أكثر سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة ، متفوقًا على منافسه المباشر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط.