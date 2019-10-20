رسميا.. نجم الإسماعيلي جاهز لموقعة الجزيرة الإماراتي

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزية اللاعب محمد صادق نجم الفريق لموقعة الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل.



ويستعد الإسماعيلى بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وكان صادق قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية مع المنتخب الأوليمبي في مباراته الودية أمام جنوب أفريقيا، إستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



علي الجانب الآخر تأكد غياب اللاعب إبراهيم أبو اليزيد عن مباراة الدراويش والجزيرة، بعد تأكيد طبيب الفريق علي صعوبة لحاقة بالمباراة.



وقال طبيب الإسماعيلى :" إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق لايزال يخوض تدريبات تأهيلية لعدم اكتمال شفائه بصفة نهائية، وهناك صعوبة فى لحاقه باللقاء".

