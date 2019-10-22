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فيديوجراف| تفاصيل اتفاقية المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:50 م
المنطقة المقسومة
المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت
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أماني نوار
توصلت المفاوضات بين الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن إنتاج النفط في المنطقة المقسومة على الاتفاق على كل بنود الاتفاق بشأنها بشكل كامل، وتنتظر الحكومتان الاعتماد، وفقًا للأنظمة البروتوكولية المتبعة في البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله:  إن المفاوضات التي دارت بين السعودية والكويت مستمرة في أجواء إيجابية جدا، معربا عن تطلعه إلى الوصول إلى اتفاق نهائي يمكن البلدين من استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بموجبه.

كما توقعت المصادر بدء الإنتاج خلال أسبوع أو أسبوعين من توقيع الاتفاقية، بعد بدء الترتيبات بين الجانبين لعودة الإنتاج.
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