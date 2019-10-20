مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

خرج فريق ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد بعد تعادل الفريقين بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 9 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





ورد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للمان يونايتد على تصريحات كلوب عقب المباراة: "لأنه لم يتغلب على اليونايتد في أولد ترافورد، لم يعجبه ما على قائمة الطعام، يحب شرائح اللحم وما جاء كان نوعا من الأسماك، افتقدوا للجودة أمام فريق لعب بدفاع منخفض".





وتابع ومورينيو خلال تصريحاته التلفزيونية: "لديهم سجل رائع بالعديد من الانتصارات، لكن لديهم قيود ضد الفرق الدفاعية، يمكنهم تحطيم الخصوم الذين يلعبون بالطريقة التي يريدونها".





وأضاف: "بالتأكيد يورجن كلوب محبط، فريقه في مركز رائع للغاية، ولكن الفوز على أولد ترافورد أمر مميز وهو لم يقم بذلك أبدًا".



