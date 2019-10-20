رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع جنوب السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان في كافة المجالات، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء حمدوك اليوم /الأحد/ مع السفير إسماعيل واني مبعوث "الإيقاد" للسلام بدولة جنوب السودان.



وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني أن واني امتدح مساعي الحكومة الانتقالية، بخصوص تحقيق السلام بدولة جنوب السودان.. موضحا أن تحقيق السلام بجنوب السودان ينعكس إيجابا على تعزيز الاستقرار بالسودان.