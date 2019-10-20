الجامعات اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يتناول وجبة الغداء وسط الطلاب في المدينة الجامعية.. الوادي الجديد تشارك في أسبوع الشباب الإفريقي بأسوان.. وطلاب بنها يزورون مصابي القوات المسلحة في المعادي العسكري

الجامعات اليوم

كرنفال فنى على كورنيش النيل ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الإفريقية بأسوان

جامعة الوادي الجديد تشارك في أسبوع الشباب الأفريقي في أسوان

رئيس جامعة الأزهر يتناول وجبة الغداء وسط الطلاب في المدينة الجامعية

طلاب جامعة بنها يزورون مصابي القوات المسلحة بالمعادي العسكرى

انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة الفيوم



شهدت الجامعات المصرية عدة أحداث وفعاليات مهمة على مدار اليوم الأحد، في البداية، نظمت جامعة أسوان، عدة فعاليات ضمن افتتاح اليوم الأول لأسبوع الجامعات الإفريقية الذى تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى.



ورصدت عدسة " صدى البلد " إحدى هذه الفعاليات والمتمثلة فى تنفيذ كرنفال فنى على كورنيش النيل، شارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، و10 من رؤساء الجامعات المصرية ، بجانب وفود 22 دولة أفريقية. بدأ الكرنفال من أمام أحد الفنادق الكبرى وصولًا إلى نادى التجديف لمسافة تقترب من 2 كم متر تقريبًا.



وشهد الكرنفال تقديم الوفود الإفريقية عروضها الفنية الجذابة، وقدمت 8 فرق للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة عروضًا فنية أيضًا فى أجواء من البهجة والسعادة والفرحة من أهالى أسوان المتواجدين على كورنيش النيل.



وحرص وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات على ارتداء الزى الرياضى خلال مشاركتهم فى هذا الكرنفال الذي يهدف الي تعريف أهالي أسوان بأسبوع الجامعات الإفريقية الذى تنظمه جامعة أسوان لأول مرة هذا العام.



تشارك جامعة الوادى الجديد، في أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان في إطار تبادل الثقافات وتفاعل الشباب المصرى مع الشباب الإفريقى وتبادل الثقافات والمعرفة وتعميق مفهوم التواصل وترسيخ أواصر المحبة والتعاون في ربوع القارة الأفريقية، وذلك في الفترة من 19 حتى 25 من أكتوبر الجارى.



وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الجامعة تشارك بـ 10 طلاب من مختلف الكليات والمتميزين في الأنشطة الجامعية، في أسبوع شباب الجامعات الإفريقى والذي يقام بجامعة أسوان، وذلك في إطار حرص الجامعة على إشراك الطلاب في كافة المحافل والمؤتمرات من أجل نقل وتبادل الخبرات الثقافية والعلمية.



وأشار طنطاوي إلى أن الجامعة شاركت في كافة معسكرات القادة التي أقيمت خلال الفترة الماضية كما حققت مراكز متقدمة في كافة المشاركات.



أجرى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية على المدينة الجامعية للبنين وتفقد خلالها المطعم الذي يقدم التغذية للطلاب.



وأصر رئيس جامعة الأزهر ونوابه، على تناول وجبة الغداء مع الطلاب والمكونة من الأرز والفراخ والكوسة وفاكهة العنب، مشيدا بجودة الطعام مناشدا القائمين على تقديم الوجبات بحسن معاملة الطلاب والاستمرار في تقديم أجود المأكولات لهم.



وناشد المحرصاوي، جميع الطلاب بضرورة الحفاظ على المدينة الجامعية والغرف الخاصة بهم وعدم المشاركة في إتلاف المحتويات وكذلك الهدوء داخل المطعم أثناء الطعام.



وشدد على أن جامعة الأزهر تعمل بكل جهودها على مراعاة أبنائها الطلاب والطالبات واتخاذ كل القرارات التي تصب في مصلحتهم.



زار وفد من طلاب جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وبالتنسيق مع التربية العسكرية مصابى القوات المسلحة بالمجمع الطبى العسكرى بالمعادى.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب أن الوفد الطلابى الذى ضم 50 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة والمشرفين قام خلال الزيارة بتوزيع الهدايا التذكارية على المصابين من أبناء القوات المسلحة بهدف رفع روحهم المعنوية وتقديم الشكر لهم على ما بذلوه من تضحيات للدفاع عن الوطن.



من جانبهم أعرب طلاب جامعة بنها عن إمتنانهم لأبناء القوات المسلحة وما قدموه من تضحيات وبطولات ، مؤكدين انهم سوف ينقلون ما شاهدوه من روح معنوية مرتفعة، وإصرار على استكمال مهمة الدفاع عن الوطن لزملائهم من طلاب الجامعة.



عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث



تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات شملت عقد برنامج تدريبي للتعرف على خطوات التقدم للحصول على تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس لأغراض ترقية أعضاء هيئة التدريس.



وذلك بالتعاون بين قطاع الدراسات العليا "المكتبة الرقمية" وبنك المعرفة المصري خلال شهر نوفمبر 2019 الجاري بالإضافة إلى دعوة جامعة النيل لأعضاء هيئة التدريس المعينين بتكنولوجيا المعلومات لحضور الدورة الـ29 للمؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا والذي تنظمه الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا.



وكذلك خطاب الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين الذي يفيد أن الإدارة هي المنوطة بالترشيح والمسئولة عن قيد الطلاب الوافدين على المنح سواء منح البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والمقدمة للطلاب الوافدين بجميع الجنسيات.



كما أحيط مجلس الدراسات العليا والبحوث بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على تخفيض رسوم دراسة الماجستير والدكتوراه والدبلومات والدراسات العليا بالجامعات الحكومية في مجالات الآثار والمتاحف.



وتم عرض مذكرة بشأن تشكيل لجنة متخصصة للبدء في إنشاء وبناء قاعدتي بيانات للدراسات العليا وأخرى للعلاقات الثقافية قطاع الدراسات العليا على أن يتم ربطها بإدارات الكليات.



كما تم عرض تقرير بشأن لائحة دبلومة الدراسات العليا التخصصية في التغذية المدرسية بكلية التربية النوعية. كما تم خلال الاجتماع المصادفة على تسجيل 33 درجة ماجستير و14 رسالة دكتوراه.