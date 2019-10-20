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برلمان

أخبار البرلمان.. النواب يوافق على تغليظ العقوبة على المتأخرين عن دفع النفقة.. رئيس البرلمان يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الاحد أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

بشرة خير.. البرلمان يتدخل لحل أزمة وقف صرف معاش تكافل وكرامة ..تفاصيل
على غرار ازمة استبعاد مواطنين من منظومة التموين اثار عدد من نواب البرلمان أزمة جديد بشأن برنامج تكافل وكرامة رغم تأكيد وزارة التضامن الاجتماعى، على صرف الدعم النقدى للمستحقين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة تلك الأسر، عبر بيان لها الخميس الماضى، إلا أن النائبة النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تقدمت اليوم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن معايير تطبيق معاش "تكافل وكرامة" وآليات اختيار من ينطبق عليهم المعاش.

حمو بيكا يقتحم نقابة الموسيقيين.. "إعلام البرلمان" ترفض التعليق على الواقعة
تساءل النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ماذا تتوقع ان يكون رد حمو بيكا على قرار منعه من الغناء وإلغاء حفله الغنائي في دمياط المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.

هاتلى فودكا وشيفاز.. تحرك عاجل من البرلمان بعد غناء حمو بيكا لأطفال 57357
انتقدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، نوع الموسيقى التي غناها المطرب الشعبى "حمو بيكا" خلال زيارته لمستشفى 57357، مؤكدة أنها سوف تتقدم بطلب إحاطة إلى الجهات المعنية ونقابة المهن الموسيقية بشأن هذا الأمر.


البرلمان يوافق على مشروع قانون هيئات القطاع العام وشركاته ويحيله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "هيئات القطاع العام وشركاته" الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، في مجموعه، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور
ناشد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، النائب مرتضى منصور، بالتزام الهدوء أثناء الحديث لوسائل الإعلام، قائلا: "عليك البعد عن الدائرة التي توقع في المحظور".

إجراء قانوني .. أول رد من البرلمان بعد تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا
قال النائب إبراهيم خليف ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا الشهداء بمحافظة المنوفية ، ان تأجيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا إلي جلسة ٢٧ اكتوبر للإطلاع علي الأوراق هو إجراء قانونى، مشيرا إلى أن الشرطة اخذت تحرياتها والنائب العام تدخل فى القضية.

أول تحرك من البرلمان بشأن تأجيل قمة الأهلي والزمالك
وجّه عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، بسبب تأجيل مباراة فريقي الأهلي والزمالك في الدوري العام لكرة القدم، والتي كان مقررا لها أمس السبت.

رئيس البرلمان يحذر من الخلايا النائمة والعائدين من داعش
حذر د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، من ظاهرة الارهاب، مؤكدا أنها ظاهرة مركبة وأن الأمر لا يقتصر على المواجهة المسلحة، بل يتطلب التركيز على الجوانب الثقافية والاجتماعية، والتي تستوجب تضافر جميع جهود الدولة للقضاء عليها.

شائعة الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس.. تتسبب في لوم البرلمان للصحة
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، قيام بعض النواب بتوجيه اللوم لوزارة الصحة، لتقاعسها عن إصدار بيان واضح لطمأنة المواطنين عما يشاع على وسائل التواصل عن مرض غريب منتشر فى المدارس بين أطفال kg، وهو "الالتهاب السحائى".

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