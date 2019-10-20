بشرة خير.. البرلمان يتدخل لحل أزمة وقف صرف معاش تكافل وكرامة ..تفاصيل

على غرار ازمة استبعاد مواطنين من منظومة التموين اثار عدد من نواب البرلمان أزمة جديد بشأن برنامج تكافل وكرامة رغم تأكيد وزارة التضامن الاجتماعى، على صرف الدعم النقدى للمستحقين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة تلك الأسر، عبر بيان لها الخميس الماضى، إلا أن النائبة النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تقدمت اليوم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن معايير تطبيق معاش "تكافل وكرامة" وآليات اختيار من ينطبق عليهم المعاش.



وأكدت أبو السعد فى سؤالها، أن عددا كبيرا من الأسر فوجئوا بوقف الصرف من الفيزا للمرتب الشهرى لمعاش تكافل وكرامة، بدون أى مقدمات ولا إنذارات، وتحججت الوزارة بأن وقف المعاش نتاج آليات ومعايير يتم تطبيقها، مشيرة إلى أن وقف معاش تكافل وكرامة لبعض الفئات دون الأخرى يتم بطريقة عشوائية دون أى معلومات عن أسباب إيقاف المعاش وآليات ذلك.



وأوضحت أنه لا يوجد أى بيانات رسمية من الوزارة توضح آليات الاختيار أو وقف الصرف، أو حتى آليات التظلم من قرارات وقف المعاش،وتساءلت:"لماذا لم تعلن الوزارة عن عزمها لاتخاذ هذا القرار قبل إصداره بفترة كي لا يسبب أضرارا مادية ومعنوية لأصحابه"؟.



وطالبت النائبة بالرد على الأسئلة التالية: ما هي معايير وآليات تحديد المستفيد من معاش تكافل وكرامة؟ وعلى أى أساس يتم احتساب دخول المواطنين وبالتالي استحقاق المعاش من عدمه؟ ومن المسئول عن مراجعة تطبيق هذه المعايير ووقف صرف المعاشات استنادا إلى معلومات خاطئة؟



النائبة هالة أبو السعد لم تكن النائبة الوحيد التى تطرقت لهذا الامر ففى وقت سابق وبتاريخ 3/سبتمبر الماضي اعلنت الدكتورة شيرين القشاش عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، تطالبها بعودة معاش "تكافل وكرامة" للأسر التى تم وقف الصرف لها، مشيرة إلى أن العديد من الأسر حرمت منه.



وأكدت الدكتورة شيرين القشاش أن توقف صرف المعاش تسبب فى أزمة حقيقية لهذه الشريحة من المجتمع التى أصبحت تعتمد اعتمادًا أساسيًا على هذا المعاش، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الأسر فوجئوا بوقف صرف الفيزا للراتب الشهرى الذى يمثل لهم الحياة ومن دون أى مقدمات ولا إنذارات، وعلى الرغم من التواصل المستمر مع مكتب الوزيرة، يستمر وقف بعض الفيزا لمدة ستة أشهر وما يفوق هذه المدة.



وقالت الدكتورة شيرين القشاش في طلب الإحاطة إن معاش التكافل والكرامة قصد به الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحفاظ على كرامة بسطاء المصريين وما يحدث حاليا من وقف الصرف بدون إنذار خلق حالة من الخوف لدى هذه الأسر وأصبحوا غير آمنين على رزقهم وراتبهم الشهرى الذى حماهم به الله والرئيس السيسى، مطالبة بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة واستدعاء الوزيرة لمنع تكرار هذه الواقعة مرة أخرى، وأن تتم تنقية الكشوف بدقة.



يشار إلى ان مديرية التضامن الاجتماعي بقنا كانت قد اعلنت، عن إضافة 27 ألفا و 37 حالة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر، وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن مديرية التضامن الاجتماعي أصدرت 23215 بطاقة " فيزا " كرامه و 3822 بطاقة أخرى تكافل بإجمالي 27 ألفا و 37 حالة جديدة ليصبح اجمالي عدد المستفيدين على مستوى المحافظة منذ إطلاق البرنامج 126 ألفا 34 حالة مستفيدة.



كما صدر تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، كشف عن دخول 134 ألفا أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ويتم حاليا صرف المساعدات النقدية لهم اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدى.