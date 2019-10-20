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أخبار العالم

الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في الموصل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال ارهابيين اثنين في محافظة الموصل.

وقالت الاستخبارات العراقية ، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد ، " إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦، وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٥ (قيادة عمليات نينوى) ، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة حمام العليل في الموصل.

وأضافت أن المعتقلين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام "المادة ٤ إرهاب".
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