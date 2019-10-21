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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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فن

أخبار الفن .. صورة نادرة للراحلة شادية .. وآخر تطورات حالة الزعيم عادل إمام .. وياسمين نيار تفجر مفأجاة بزواجها من منتج شهير

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
عادل إمام
عادل إمام
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

بعد اتهامها عصام كاريكا بالتحرش .. ياسمين نيار تتزوج من منتج فني شهير

فجرت الفنانة ياسمين نيار مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفت عن زواجها من المنتج محمد السبكى وذلك عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

لا يصلح.. ننشر شهادة محو أمية حمو بيكا ورسوبه في امتحان الموسيقيين

بدأت نقابة المهن الموسيقية اتخاذ إجراءاتها ضد مطرب المهرجانات محمد محمود مصطفى الشهير بـ حمو بيكا عقب اقتحامه مقر النقابة و تعديه بالسب و القذف على الأعضاء.

هقطع لسانه .. رد فعل عنيف من المتسابقة المصرية فى ذا فويس بعد السخرية من والدتها .. فيديو

قررت المتسابقة المصرية نورهان المرشدى الرد بعنف على التعليقات السوشيال ميديا على السخرية من والدتها بعد سقوطها أرضا خلال برنامج "ذا فويس" فى نسخته الخامسة بمرحلة الصوت وبس.

آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم .. رامي إمام يكشف كواليس فلانتينو.. فيديو

كشف المخرج رامى إمام عن كواليس مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل امام والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل وذلك عبر الصفحة الرسمية للشركة المنتجة للمسلسل ونفى أى شائعات حول تدهور الحالة الصحية للزعيم.

في بيتهم.. رجاء الجداوي تثير الجدل بحذف تعليق علي صورة لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

لاحظ عدد من متابعي الفنانة رجاء الجداوى مسحها تعليق على الصورة التي جمعتها مع الفنان عمرو دياب ودينا الشربينى منذ يومين حيث وجهت الشكر لهما فيه على حسن ضيافتهما لها متمنية لهما لهما حياة سعيدة .

صورة نادرة للراحلة شادية فى آخر ظهور رسمى .. اعرف التفاصيل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة نادرة للفنانة الراحلة شادية بالحجاب وتظهر فى الصورة بصحبة نورة ونيرة رمضان الشراح، بنات الدكتور رمضان الشراح مؤلف كتاب "شادية نغم في القلب".

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