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فن

في بيتهم.. رجاء الجداوي تثير الجدل بحذف تعليق علي صورة لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:37 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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منار نور
لاحظ عدد من متابعي الفنانة رجاء الجداوى مسحها تعليق على الصورة التي جمعتها مع الفنان عمرو دياب ودينا الشربينى منذ يومين حيث وجهت الشكر لهما فيه على حسن ضيافتهما لها متمنية لهما لهما حياة سعيدة .

الجداوي لم تبرر قيامها بمسح التعليق وهو ما أثار حفيظة متابعيها حول السبب الذي دفعها للقيام بذلك الأمر.

كانت الفنانة رجاء الجداوي قد التقت بالفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خلال حفل توزيع جوائز‎ Joy ‎الذي أقيم ‏على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.‏

ونشرت رجاء الجداوي عبر حسابها الخاص على Instagram، صور جمعتها بالثنائي عمرو ودينا، وعلقت عليها ‏قائلة: "مرسيي ياعمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة بحبكم أوي يا ولاد ربنا يسعدكم ويحفظكم".‏
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