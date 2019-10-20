صورة نادرة للراحلة شادية فى أخر ظهور رسمى .. اعرف التفاصيل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة نادرة للفنانة الراحلة شادية بالحجاب وتظهر فى الصورة بصحبة نورة ونيرة رمضان الشراح، بنات الدكتور رمضان الشراح مؤلف كتاب "شادية نغم في القلب".



وتأتى هذه الصورة التى تم التقاطها للفنانة شادية فى عام 2009 وهي آخر ظهور رسمى لها.



وكان تم تسريب عدد من الصور لها عقب رحيلها من فترة التسعينيات.



يذكر أن الفنانة شادية رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017.



